Cinque giovani sono stati accoltellati in cinque città diverse, in episodi distinti ma avvenuti nello stesso giorno. Le autorità hanno confermato che tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e che gli episodi sono stati causati da risse con armi bianche. La presenza di coltelli tra i giovani è ormai diffusa e frequente in vari contesti urbani.

A Genova l’aggressione su un bus davanti ai passeggeri. A Milano violenta rapina di una baby gang L'arma bianca come strumento di potere e di rivendicazione di status. Mai in Italia si era registrato questo tipo di allarmi legato al mondo giovanile, dove ormai possedere, e usare, un coltello è diventata la normalità. Nelle ultime ore sono stati cinque gli accoltellamenti, in cinque diverse città: Genova, Napoli, Milano, Lecco e Ravenna. Nel capoluogo ligure un 14enne di origine tunisina è stato colpito al petto e all'addome sabato notte mentre si trovava a bordo di un autobus e ad accoltellarlo è stato un 15enne di origine albanese. Il movente è ancora da scoprire ma intanto l'aggressore è stato arrestato e condotto in carcere, mentre la vittima si trova ricoverata in rianimazione ma non è in immediato pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scia di sangue tra giovani: cinque accoltellati in cinque città diverse

