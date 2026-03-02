Schianto sulla via Appia 33enne elitrasportato in gravi condizioni

Un incidente sulla via Appia ha coinvolto un’auto e ha causato gravi ferite a un uomo di 33 anni, che è stato trasportato in elicottero in ospedale. L’incidente è avvenuto in uno dei tratti più trafficati della strada e ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati anche i sanitari del 118.

Grave incidente sulla via Appia a Monte San Biagio: scontro tra Mercedes e camion. Ferito un 33enne, elitrasportato al San Camillo con prognosi riservata Un impatto violento, avvenuto lungo uno dei tratti più trafficati della via Appia, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'incidente si è verificato all'altezza della stazione ferroviaria di Monte San Biagio – Terracina Mare, coinvolgendo un'auto e un mezzo pesante. Per cause ancora in fase di accertamento, una Mercedes e un camion si sono scontrati lungo la via Appia. Secondo quanto raccolto da Latina Oggi, ad avere la peggio è stato il conducente dell'autovettura, un uomo di 33 anni, rimasto gravemente ferito nell'impatto.