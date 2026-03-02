Scherzi a Parte torna su Canale 5 | Max Giusti alla guida della nuova edizione

Stasera su Canale 5 torna “Scherzi a Parte” con la diciassettesima edizione. Per la prima volta, Max Giusti assume il ruolo di conduttore dello storico programma Mediaset. La trasmissione, nota per i suoi scherzi e le gag, riprende così il suo percorso televisivo con una nuova conduzione. L’appuntamento è in prima serata, pronto a coinvolgere il pubblico con il suo stile riconoscibile.

È tutto pronto per il grande ritorno di Scherzi a Parte. Questa sera, in prima serata su Canale 5, debutta la diciassettesima edizione dello storico show Mediaset, che per la prima volta sarà condotto da Max Giusti. Saranno quattro le puntate previste, con una formula rinnovata ma fedele allo spirito originale del programma: scherzi elaborati, reazioni imprevedibili e momenti di puro divertimento. Le prime “vittime” della stagione. Nel primo appuntamento finiscono nel mirino dello show sei volti noti del mondo dello spettacolo: Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Gilles Rocca e Francesca Barra. Sarà compito di Max Giusti introdurre ogni scherzo direttamente dallo studio, con monologhi pensati ad hoc e commenti prima e dopo la messa in onda dei filmati. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

