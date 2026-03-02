Scherzi a parte Max Giusti alla guida della nuova edizione… che non guarda in faccia nessuno

Scherzi a parte, al via la nuova edizione condotta da Max Giusti: tra le vittime della prima puntata Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. L unedì 2 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. Un’edizione completamente rinnovata che.  non guarda in faccia nessuno. Quattro prime serate con personaggi inediti e una modalità di racconto degli scherzi rivista e attualizzata, per mettere ancora più in luce i lati nascosti delle celebrità. Vittime della prima puntata: Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

