Scherzi a parte Max Giusti alla guida della nuova edizione… che non guarda in faccia nessuno

La nuova edizione dello show è iniziata con Max Giusti alla guida. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Lo spettacolo si presenta senza esitazioni, con il conduttore che affronta ogni situazione con determinazione e senza risparmiare nessuno.

Scherzi a parte, al via la nuova edizione condotta da Max Giusti: tra le vittime della prima puntata Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. L unedì 2 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. Un'edizione completamente rinnovata che. non guarda in faccia nessuno. Quattro prime serate con personaggi inediti e una modalità di racconto degli scherzi rivista e attualizzata, per mettere ancora più in luce i lati nascosti delle celebrità. Vittime della prima puntata: Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca.