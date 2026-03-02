scary movie torna al cinema per prendere in giro tutti i vostri horror preferiti

Sono passati 26 anni dal primo film della saga comica e 13 dall'ultimo capitolo uscito nelle sale, con i fratelli Wayans che hanno deciso di riportare in vita la parodia horror più amata di sempre Il film riunisce i fratelli Wayans, Marlon, Shawn e Keenen, per la prima volta insieme dopo 18 anni, per un nuovo capitolo della serie di parodie horror. È, infatti, il primo film della serie comica dopo Scary Movie 5 del 2013. I fratelli hanno prodotto il film insieme a Rick Alvarez, mentre la regia è di Michael Tiddes. Il filmato inizia con una parodia della scena della metropolitana di Ghostface tratta da Scream VI, con molti personaggi in costume, tra cui la killer robot danzante Megan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

BELLAAA! Siamo tornati. Guarda ora il trailer ufficiale del nuovo Scary Movie, dal 10 giugno al cinema. #ScaryMovie