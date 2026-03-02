Sassuolo Carnevali guarda già all’estate

Il presidente del Sassuolo ha dichiarato di essere già concentrato sull’estate, dopo che la stagione del club sta superando le aspettative. L’ultima vittoria contro l’Atalanta, squadra uscita dalla Champions, ha portato entusiasmo tra i tifosi e la squadra. La squadra si prepara ora alle prossime sfide e alle operazioni di mercato in vista della nuova stagione.

La stagione del Sassuolo sta andando davvero oltre le aspettative. L'ultima vittoria contro l'Atalanta uscita vittoriosa dalla Champions ha dato ulteriore entusiasmo. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha guardato anche verso l'estate. Ha quindi guardato anche al prossimo calciomercato in un'intervista a Radio Gr1 Parlamento. Il ds dei neroverdi in particolare ha parlato della situazione di Laurienté. "La sua cessione non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente sopra a quella cifra, altrimenti l'avremmo già venduto a 20". Su Ismael Koné, invece: "Trenta milioni possono bastare, ma dipende chi viene a bussare alla porta. Bisogna essere realisti, non dobbiamo sparare cifre a vanvera".