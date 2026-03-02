Santarcangelo sorvegliata speciale dopo i fatti di criminalità arrivano i controlli straordinari della Municipale
A Santarcangelo, la Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia ha avviato controlli straordinari nelle zone più frequentate dai giovani, in seguito ai recenti episodi di criminalità. Durante le operazioni sono stati controllati diciassette ragazzi e due di loro sono stati sanzionati per aver usato in modo irregolare i monopattini. Le verifiche continuano per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche della città.
