Sanremo Pausini a Conti | Ora per me sei un uomo importante come Baudo

Durante la conferenza stampa di Sanremo, una cantante ha rivolto un ringraziamento a un conduttore televisivo, definendolo un uomo importante come un celebre presentatore. Ha espresso gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrata durante l’esperienza televisiva, sottolineando quanto questa abbia rappresentato un momento significativo della sua carriera. La cantante ha anche evidenziato la sua stima per il conduttore, apprezzandone bontà e generosità.

(Adnkronos) – "Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e generosità le ho scoperte stando al tuo fianco in questa che rimarrà una delle esperienze più importanti della mia vita. Poterti chiamare amico è un privilegio, sarò sempre al tuo fianco. E porterò sempre con me il sasso che mi hai regalato il 24 Febbraio. Ora per me tu sei un uomo importante come lo è stato Pippo Baudo. Ti voglio bene, Laura". Queste le parole di Laura Pausini, in un post condiviso su Instagram, attraverso cui ringrazia Carlo Conti per averla scelta come co-conduttrice fissa al Festival di Sanremo, che si è concluso lo scorso sabato con la vittoria di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, Conti e Pausini omaggiano Baudo, Vessicchio, Costanzo e VanoniDal palco dell’Ariston il ricordo dei grandi del Paese che sono scomparsi negli ultimi mesi.

Carlo Conti dedica Sanremo 2026 a Pippo Baudo e replica su Pucci: «Sono un uomo libero, mai ricevuto pressioni da Meloni». Laura Pausini: «I commenti negativi sui social? In Italia mi sento amata»Il ricordo di Pippo Baudo Ma è quando il discorso scivola su Pippo Baudo che il tono cambia radicalmente.

Laura Pausini a Sanremo 2026: Ho accettato perché me lo ha detto Pippo Baudo | RDSnews

Sanremo: Pausini risponde (gelida) alla frecciata di Grignani, e Carlo Conti commenta le accuse di Alessandro GassmannTensioni nella serata cover di Sanremo 2026, dopo le frecciate di Grignani e Gassmann, arrivano le repliche glaciali dei conduttori in conferenza stampa. libero.it

Laura Pausini, la resa dei conti con Grignani: cosa è successo davvero a Sanremo 2026Altro che pace a Sanremo 2026: nuovo atto nella guerra tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Ecco cosa è successo all'Ariston. donnaglamour.it

#CarloConti criticato per una battuta a #Sanremo risponde così Il conduttore dopo un'esibizione sul palco con dei ballerini ha detto alla moglie: "Francesca hai visto questi pantaloni Ecco tu non comprarli mi raccomando." Poi rivolgendosi al pubblico ha aggi facebook

Sanremo, per la finale il 68,8 per cento di share x.com