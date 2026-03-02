Sanremo Giulia al Salotto delle celebrità

Giulia Brizzi, estetista di 32 anni proveniente da Cinquale, partecipa al Salotto delle celebrità durante il festival di Sanremo. La sua presenza nel settore estetico si è fatta notare grazie alla sua esperienza e professionalità, che le hanno permesso di entrare nel contesto di un evento così importante. La sua attività si svolge principalmente nello studio di Cinquale, prima di arrivare a calcare il palco sanremese.

Dallo studio estetico di Cinquale al festival di Sanremo: un salto di qualità per Giulia Brizzi, estetista trentaduenne apuana. "Sono estetista da dodici anni – racconta -. La nostra attività è stata avviata da mia madre nel 2011 e si trova a Cinquale. Il centro è nato come realtà di famiglia ed è cresciuto nel tempo con passione, impegno e tanta dedizione". Giulia, con la sorella Sara, si sono iscritte all’apposito sito e grande è stata l’emozione quando da Sanremo è arrivata la risposta positiva. "E’ stato veramente bellissimo partecipare al Salotto delle Celebrità in occasione del Festival di Sanremo, un’esperienza che per me è stata davvero unica e molto importante – spiega Giulia -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

