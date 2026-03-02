Sanremo Gianna Fratta boccia testo e melodia della canzone di Sal da Vinci | Siamo spacciati sono affranta

Gianna Fratta, direttrice d'orchestra e pianista, ha espresso un giudizio negativo sulla canzone ‘Per sempre sì’ di Sal da Vinci, vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Originaria di Casalvecchio di Puglia e nata a Erba, Fratta ha commentato con parole di delusione, affermando di essere affranta e di ritenere che il brano abbia problemi sia nel testo sia nella melodia.