Sanremo e l' eterno ritorno dell' uguale

Nel 1990, il Festival di Sanremo celebrava il suo quarantesimo anniversario, segnando un traguardo importante nella storia della musica italiana. In quella edizione, sono stati presentati numerosi brani e artisti, e si sono svolte le tradizionali serate di gara che attirano l’attenzione di pubblico e media. La manifestazione si è svolta come di consueto, mantenendo le caratteristiche che la rendono un appuntamento fisso nel panorama musicale nazionale.

Correva l'anno 1990: il Festival di Sanremo festeggiava il quarantesimo anniversario, poco dopo la caduta del muro di Berlino, e Gabriella Carlucci (che conduceva insieme a Johnny Dorelli) ne giustificava la persistenza all'alba di un nuovo ordine mondiale domandando provocatoriamente alla platea dell'Ariston: chi di voi, a quarant'anni, si sente vecchio, superato, oramai fuori moda? Nessuno, era la sottintesa risposta, e allora sotto con le canzoni – vinsero i Pooh davanti a Toto Cutugno, ma l'immortalità arrise ad Amedeo Minghi e Mietta, du du da da da da. Corre adesso l'anno 2026: l'ordine mondiale è del tutto impazzito o forse non c'è più, mentre Sanremo è ancora lì, immutabile, reduce da un'edizione che ha patito una certa fuga di telespettatori di fronte a cotanto eterno ritorno dell'uguale.