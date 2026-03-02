Sanremo al sapore di Liguria Assegnato il premio Lunezia | Rapiti dal brano di Brancale

A Sanremo si respira l’atmosfera ligure, mentre il premio Lunezia viene assegnato, con molti che si dicono colpiti dal brano di un artista in gara. Dopo il successo di Sal Da Vinci al Festival, sono arrivate anche alcune reazioni dalla Spezia, tra cui quelle di Stefano De Martino, che ha definito sorprendente il risultato ottenuto. La manifestazione continua a far discutere e attirare commenti da diverse parti della regione.

Stilettate e polemiche anche dalla Spezia dopo il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. "Annunciato quanto stupefacente, il suo trionfo – commenta lo spezzino Stefano De Martino (omonimo del prossimo direttore artistico del Festival, che ha già raccolto il testimone da Carlo Conti, ndr.), autore e patron del Premio Lunezia –. Un’affermazione suffragata da un televoto campano che ha destabilizzato l’assetto delle previsioni. Io sono di origini napoletane, ma destinare la vittoria a un cantante medio, con un brano banale, è un’ingiustizia artistica. Comprendo, comunque, che il bellissimo ‘luna park’ sanremese sia questo, un evento di straordinaria portata televisiva, di enorme indotto per il mercato musicale e per un largo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026"Nell'impegno di una sola scelta indichiamo l'opera di Serena Brancale" dichiara Stefano De Martino, "un'opera che entra per pathos e parole centrate.

