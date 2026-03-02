Sanremo 2026 Laura Pausini ringrazia Carlo Conti | Per me sei un uomo importante

Dopo la conclusione di Sanremo 2026, Laura Pausini ha pubblicato un messaggio sui social rivolto a Carlo Conti, ringraziandolo pubblicamente. La cantante ha descritto Conti come un uomo importante per lei, esprimendo gratitudine per il ruolo svolto durante l’evento. Il gesto ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato positivamente le parole della cantante.

Quella che si è appena conclusa è stata l’ultima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti e ha scelto di condividere questa meravigliosa avventura con Laura Pausini. In ogni serata sono approdati sul palco dell’Ariston noti personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo nei panni di co-conduttori, la cantante però ha affiancato Conti per tutte e cinque le serate. Come lei stessa ha più volte detto ricevere questa proposta l’ha molto emozionata, era il suo sogno condurre la kermesse che l’ha resa famosissima molti anni fa. A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2026 sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono insieme a Carlo Conti sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti: "Sono orgogliosa, è il palcoscenico più importante"La cantante di Solarolo tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per la prima volta nella veste più prestigiosa, dopo le memorabili...

Sanremo, Pausini a Conti: “Ora per me sei un uomo importante come Baudo”(Adnkronos) – "Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e...

