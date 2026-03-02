Sanremo 2026 i video più visti delle canzoni in gara al Festival

Ecco i video più visti delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026, aggiornati a una settimana dalla pubblicazione. La classifica si basa sui numeri di visualizzazioni online e include le clip ufficiali delle performances dei vari artisti. I video sono disponibili sui canali ufficiali e hanno attirato l’attenzione del pubblico in modo differente. La lista permette di confrontare le preferenze degli spettatori in questa fase iniziale del festival.

Ecco i video più visti dei brani in gara al Festival di Sanremo 2026 dopo una settimana dalla loro pubblicazione. Marga Romero de Ávila, YouTube Music Lead per il Sud Europa: “ Sanremo 2026 ha confermato YouTube come ecosistema essenziale per gli appassionati di musica e gli artisti. Durante quella che chiamiamo la rinascita dei video musicali, i video musicali ufficiali e le esibizioni dal vivo hanno raggiunto una simbiosi culturale, collegando profondamente i fan con l’intero mondo creativo di ogni artista. Il successo è sempre di più multiformato: Sal Da Vinci domina le classifiche di YouTube Music, mentre artisti come Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga, J-AX e Samurai Jay hanno superato 2 milioni di visualizzazioni su Shorts. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

