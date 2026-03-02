Sanità più inclusiva | attivati i servizi TOBIA-DAMA a Colleferro e Palestrina

Sono stati attivati i servizi TOBIA-DAMA a Colleferro e Palestrina, con l’obiettivo di offrire assistenza alle persone con disabilità. La presentazione di questi servizi ha coinvolto le autorità locali e le organizzazioni coinvolte, che hanno annunciato ufficialmente l’avvio delle prestazioni. La scelta di queste due aree rientra in un piano di potenziamento dell’offerta di supporto dedicata alle persone con bisogni specifici.

L'accesso alle cure mediche rappresenta un diritto fondamentale, eppure per molte persone con disabilità complesse, la semplice esperienza di una visita ambulatoriale può trasformarsi in un ostacolo insormontabile. La struttura ospedaliera tradizionale, con i suoi tempi serrati, i rumori intensi e l'impersonalità degli spazi, è spesso inadatta a accogliere pazienti "non collaboranti", ovvero coloro che presentano gravi deficit intellettivi, comunicativi o motori, disturbi dello spettro autistico o malattie neurodegenerative. Per rispondere a questa urgente necessità sociale, la ASL Roma 5 ha intrapreso un percorso virtuoso, inaugurando i servizi TOBIA-DAMA presso gli ospedali di Colleferro e Palestrina.