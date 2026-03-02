Sanità ecco la nuova Neurochirurgia del Santa Maria della Misericordia di Perugia
È stata inaugurata la nuova area di degenza della neurochirurgia al Santa Maria della Misericordia di Perugia. La struttura, sotto la guida del dottor Carlo Conti, è stata oggetto di un intervento di riorganizzazione finalizzato a rafforzare i servizi offerti e migliorare l’efficienza. La rinnovata sezione rappresenta un passo importante per il reparto di neurochirurgia dell’ospedale.
Inaugurata la nuova area di degenza della Struttura complessa di Neurochirurgia dell’ospedale di Perugia, diretta dal dottor Carlo Conti, al termine di un importante intervento di riorganizzazione logistica e funzionale finalizzato al potenziamento dell’offerta assistenziale e al miglioramento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Fiocco rosa al Santa Maria della Misericordia: Bianca è la prima nata del 2026
San Lorenzello, Rubano: “Dal MIT risorse per la Chiesa di Santa Maria della Sanità”Tempo di lettura: < 1 minuto“Accogliamo con grande soddisfazione il finanziamento destinato alla Chiesa di Santa Maria della Sanità di San...