Sanità ecco la nuova Neurochirurgia del Santa Maria della Misericordia di Perugia

È stata inaugurata la nuova area di degenza della neurochirurgia al Santa Maria della Misericordia di Perugia. La struttura, sotto la guida del dottor Carlo Conti, è stata oggetto di un intervento di riorganizzazione finalizzato a rafforzare i servizi offerti e migliorare l’efficienza. La rinnovata sezione rappresenta un passo importante per il reparto di neurochirurgia dell’ospedale.