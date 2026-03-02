San Giuseppe torna fra la sua gente | dopo 60 anni il simulacro verrà riportato in processione

A Agrigento, il simulacro di San Giuseppe sarà riportato in processione dopo sessant’anni. I devoti porteranno a spalla la statua durante un evento che coinvolge tutta la comunità. La processione rappresenta un momento di forte commozione e tradizione, che riprende un rituale ormai assente da molti decenni. La città si prepara a vivere questa giornata speciale con grande entusiasmo e partecipazione.

Agrigento si prepara a vivere un evento unico e carico di profonda emozione: dopo sessant’anni il venerato simulacro di San Giuseppe tornerà a essere portato in processione dai devoti portatori "a spalla", rinnovando una tradizione che appartiene alla memoria e al cuore della comunità.Un segno forte di fede e di appartenenza, reso possibile grazie all’impegno e all’entusiasmo delle nuove generazioni. “Una devozione che rinasce grazie ai giovani”, afferma Giuseppe Sanzeri, coordinatore del comitato pro-festa, sottolineando il lavoro costante e appassionato svolto negli ultimi mesi per restituire alla città una celebrazione autentica e partecipata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Senigallia, Lega e FdI contro il presepe con San Giuseppe «troppo femminile». Il sindaco dopo le polemiche: «Verrà rimosso»Il San Giuseppe del presepe allestito in piazza Roma a Senigallia verrà modificato oppure rimosso perché considerato troppo simile a una figura...

Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di MatteoDa domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato...

