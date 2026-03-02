San Francesco secondo Simone Cristicchi | Franciscus un' icona in chiave pop

Martedì 3 marzo, al Teatro della Regina di Cattolica, si tiene lo spettacolo intitolato

È Simone Cristicchi il protagonista dello spettacolo in scena martedì 3 marzo al Teatro della Regina di Cattolica. Il cantautore e attore porterà sul palco di Cattolica “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, un lavoro teatrale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, tra parole. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Teatro, Simone Cristicchi porta in scena al Morlacchi "Franciscus"Il noto artista sarà a Perugia mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio con un racconto su San Francesco tra riflessioni, domande e canzoni inedite Simone...

Simone Cristicchi FRANCISCUS - Assisi 8.06.2025

Da Franciscus alla Basilica: Simone Cristicchi in visita all’ostensione di San Francesco ad Assisidi Vincenzo Diocleziano Di Natale Prima il palco, poi il silenzio della cripta. Dopo aver portato in scena a Perugia Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, Simone Cristicchi ha raggiunto Ass ... umbria24.it

Una giornata particolare, mercoledì la puntata speciale su San Francesco: tra gli ospiti il cardinale Zuppi, Jovanotti e Dacia Maraini x.com

#mercatosanseverino 2/3/2026 presso la #chiesasantantonio per gli #800anni #sanfrancescodassisi sarà presente una #reliquia del Santo, che da stasera, Lunedì 2 marzo, durante la Celebrazione Eucaristica delle 18.00, verrà accolta e sarà esposta presso l - facebook.com facebook