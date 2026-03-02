San Donato e Sansepolcro non sanno più come vincere
Nella partita tra San Donato e Sansepolcro, terminata 1-1, i due team hanno conquistato un punto ciascuno. La formazione di Sansepolcro ha schierato Bambara tra i pali, mentre San Donato ha iniziato con una difesa composta da Brizzi, Baraboglia, Adreani e Cerbella. Durante il secondo tempo, sono entrati in campo Salvadori e Barculli per sostituire alcuni giocatori, mentre Vitiello e Alagia sono stati gli ultimi a entrare.
SANSEPOLCRO 1 SAN DONATO TAVARNELLE 1 SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Brizzi, Baraboglia, Adreani, Cerbella (44’ st Salvadori); Gennaioli (38’ st Barculli), Massai; Belli, Omohonria, Di Paola (1’ st Vitiello); Bocci (29’ st Alagia). All. Mario Palazzi. SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Neri; Croce, Alfani, Morelli; Pecchia (42’ st Sardilli), Mignani, Falconi (29’ st Calonaci), Torrini; Nardella (45’ st Leonardi), Perugi (31’ st Ronci); Lomangino. All. Vitaliano Bonuccelli (squalificato, in panchina Luca Corbucci). Arbitro: Davide Testoni di Ciampino. Marcatori: 24’ pt Perugi (SDT), 17’ st Vitiello (S). Sansepolcro – Si allunga a 14 giornate... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il tecnico Palazzi carica la squadra: "Dobbiamo solo vincere». Sansepolcro, ultima spiaggia con il San DonatoOra o mai più, se la famosa quanto flebile fiammella della speranza vorrà essere tenuta ancora accesa.
Leggi anche: Locascio non sarà più la presidente del quartiere San Donato-San Vitale
Altri aggiornamenti su San Donato.
Discussioni sull' argomento San Donato e Sansepolcro non sanno più come vincere; Vivialtotevere Sansepolcro – San Donato Tavarnelle 1-1; Serie D: il Sansepolcro al Buitoni contro il San Donato Tavarnelle; Calcio: il Trestina vince ancora, pari Sansepolcro.
Il tecnico Palazzi carica la squadra: Dobbiamo solo vincere». Sansepolcro, ultima spiaggia con il San DonatoOra o mai più, se la famosa quanto flebile fiammella della speranza vorrà essere tenuta ancora accesa. Il campionato ... lanazione.it
Abside della Basilica di San Donato a #Murano #Venezia #Venice x.com
Gruppo San Donato (@grupposandonato) - facebook.com facebook