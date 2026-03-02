San Donato e Sansepolcro non sanno più come vincere

Nella partita tra San Donato e Sansepolcro, terminata 1-1, i due team hanno conquistato un punto ciascuno. La formazione di Sansepolcro ha schierato Bambara tra i pali, mentre San Donato ha iniziato con una difesa composta da Brizzi, Baraboglia, Adreani e Cerbella. Durante il secondo tempo, sono entrati in campo Salvadori e Barculli per sostituire alcuni giocatori, mentre Vitiello e Alagia sono stati gli ultimi a entrare.