San Colombano arriva il furgone della solidarietà | un carico di aiuti per le famiglie bisognose

A San Colombano al Lambro è arrivato un furgone carico di aiuti destinati alle famiglie bisognose del paese. Il mezzo è stato consegnato questa mattina e sarà utilizzato per distribuire beni di prima necessità alle persone in difficoltà. La consegna segna l’inizio di un nuovo servizio di assistenza che coinvolge enti locali e volontari.

San Colombano al Lambro (Lodi), 2 Marzo 2026 – Un nuovo mezzo per far "viaggiare in rete la solidarietà". Nella chiesa parrocchiale di San Colombano al Lambro e nella piazza Beato Don Carlo Gnocchi si è svolta l'inaugurazione del nuovo furgone refrigerato destinato al trasporto degli alimenti freschi per l'Emporio solidale "Don Gnocchi" di San Colombano al Lambro, gestito dalla Fondazione di Partecipazione Casa della Comunità. Il mezzo, già operativo, viene utilizzato per recarsi a Lodi, nei supermercati, a ritirare generi alimentari prossimi alla scadenza, donati al sociale e distribuiti il martedì e il sabato ai nuclei familiari in difficoltà.