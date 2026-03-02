samsung rimuove strumenti di ripristino dai telefoni galaxy inclusi sideloading del sistema operativo

Samsung ha rimosso alcuni strumenti di ripristino dai suoi telefoni Galaxy con l’ultimo aggiornamento di febbraio 2026. Tra le modifiche apportate, ci sono anche funzioni di sideloading del sistema operativo che non sono più accessibili. Questa modifica riguarda i menu di ripristino dei dispositivi, segnando un cambiamento nelle opzioni disponibili per gli utenti.

l’ aggiornamento di febbraio 2026 ha avviato una svolta significativa sulle funzioni avanzate disponibili nel menu di ripristino dei dispositivi Samsung Galaxy. l’interfaccia dedicata alle operazioni di manutenzione non è più così ricca come in passato, con alcune voci storiche che spariscono o si restringono. l’approfondimento seguente sintetizza le modifiche principali, le alternative praticabili e le possibili implicazioni per chi opera sistematicamente con strumenti di manutenzione o diagnostica di sistema. febbraio 2026 aggiornamento: rimozione di sideloading e altre opzioni dal menu di ripristino samsung galaxy. secondo diverse segnalazioni, l’ aggiornamento di febbraio 2026 ha drasticamente limitato le voci disponibili nel menu di ripristino dei telefoni galaxy. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung elimina strumenti chiave per utenti avanzati sui telefoni galaxyUn aggiornamento di febbraio rilasciato da Samsung sta modificando in modo sostanziale il menu recovery sui dispositivi Galaxy.

