Salvini su congedo parentale paritario | Bocciatura? Non conosco adeguatamente il tema

Il leader di un partito politico ha dichiarato di non essere in grado di commentare sul congedo parentale paritario, affermando di non conoscere a fondo il tema e di preferire non rispondere senza informazioni precise. La sua posizione si basa sulla mancanza di approfondimento, e ha specificato che non intende offrire risposte improvvisate. La dichiarazione è arrivata nel corso di un'intervista.

Home > Politica > “Mi permetta di non rispondere perché non conosco adeguatamente il tema, non voglio rispondere a caso”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretari della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva perché la maggioranza abbia bocciato la proposta dell’opposizione, a prima firmataria della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, di estendere la durata del congedo di paternità da 10 giorni a cinque mesi, e dell’equiparazione tra madri e padri dell’indennità pari al 100 per cento dello stipendio. Salvini su congedo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini su congedo parentale paritario: "Bocciatura? Non conosco adeguatamente il tema " “Se una donna vuole fare carriera in Italia è meglio che non diventi madre”: Federica Pellegrini furibonda dopo la bocciatura del congedo parentale paritarioIn seguito alla bocciatura da parte della Commissione Bilancio della Camera della proposta di legge per introdurre in Italia il congedo parentale... Leggi anche: Il congedo parentale paritario non si farà, per ora Tutti gli aggiornamenti su Salvini. Temi più discussi: Dietro la bocciatura del congedo parentale c’è un ritardo del governo; Faro di Bruxelles su Trenitalia, ma Salvini blinda le nomine; Piano Casa Italia 2026: cantieri aperti, stato di avanzamento, risorse e beneficiari; Ragioneria e Pd la fine dell’uso dei Sad come copertura fittizia. Congedo parentale maggiorato all’80 per cento: attenzione a come si compila la domanda INPSA norma del Testo Unico sulla maternità – paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151) i periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale ... leggioggi.it Nessuna discussione sul congedo parentale paritarioLa maggioranza ha soppresso una proposta dell'opposizione per distribuire più equamente la cura dei figli, apparentemente per motivi economici ... ilpost.it "I costi del trasporto merci insostenibili per la Sardegna": imprese e associazioni di categoria scrivono al ministro Salvini per avere un "incontro urgente" - facebook.com facebook Matteo Salvini: "Non mettere i crocifissi nelle scuole significa negare la nostra cultura". x.com