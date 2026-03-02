Salernitana bentornata semplicità

La Salernitana torna in campo con un approccio più semplice e diretto, evitando di alzare troppo i toni o di cercare soluzioni complicate. La squadra ha affrontato la partita senza grandi aspettative di cambiamenti radicali, puntando su un gioco più lineare e meno articolato. Il risultato è arrivato senza grandi sorprese, segnando un ritorno a una strategia più essenziale.

Non doveva – né poteva, realisticamente – rappresentare la partita della svolta. Non doveva – né poteva, a maggior ragione – essere la sfida del riscatto, della speranza di una rimonta impossibile. Poteva – e doveva – essere l'occasione per dimostrare quanto di buono ancora si può tirare fuori da un gruppo ch'era stato annichilito, appiattito ed abbrutito da scelte cervellotiche, esperimenti inspiegabili, assurde guerre di posizione interne allo spogliatoio. E Salernitana-Catania è stata la partita che ha sancito il ritorno al calcio "ragionato", alla voglia di colmare il gap non tanto numerico quanto caratteriale con le battistrade. È stata la partita del ritorno in panchina di Serse Cosmi.