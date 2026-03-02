Sala Consilina dimentica i farmaci salvavita su un autobus | il recupero lampo della polizia

A Sala Consilina, un uomo di 67 anni ha perso i farmaci salvavita su un autobus diretto in Calabria. La Polizia ha individuato e recuperato rapidamente i medicinali, evitando che rimanessero smarriti. L’intervento è stato rapido e mirato, permettendo il ritorno dei farmaci al proprietario senza complicazioni. La vicenda si è conclusa con successo grazie all’azione delle forze dell’ordine.

Un uomo di 67 anni è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo aver perso il proprio autobus e il bagaglio contenente farmaci salvavita, nel primo pomeriggio del 27 febbraio presso un’area di servizio nei pressi di Sala Consilina (Salerno). L’intervento è stato reso necessario a causa dei problemi di salute dell’uomo, che aveva urgente bisogno dei medicinali rimasti a bordo del pullman diretto in Calabria. L’intervento della Polizia Stradale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina è stata inviata immediatamente sul posto, dopo la richiesta di aiuto da parte del viaggiatore in difficoltà. 🔗 Leggi su Virgilio.it

