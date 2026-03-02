Sal Da Vinci vince Sanremo 2026

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”. La sua vittoria segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo diciassette anni dalla partecipazione precedente. La manifestazione si è svolta con grande attenzione e ha attirato numerosi spettatori, mentre Napoli si è trovata al centro di discussioni e polemiche legate alla kermesse.

Sal Da Vinci conquista il Festival di Sanremo 2026 con il brano "Per sempre sì", tornando sul palco dell'Ariston dopo diciassette anni dalla sua ultima partecipazione. Una vittoria netta, sostenuta da televoto, sala stampa e giuria radiofonica, che ha visto il teatro alzarsi in piedi in uno dei momenti più intensi dell'edizione. Eppure, a poche ore dalla proclamazione, sui social hanno iniziato a circolare commenti offensivi rivolti alla città di Napoli. A denunciare il clima è Enrico Ditto, imprenditore partenopeo impegnato nel turismo e nella formazione, che parla di pregiudizi sistematici. «Non è un caso isolato, è un pattern che si ripete», sostiene, evidenziando come il successo di un artista napoletano venga spesso accompagnato da un'ondata di stereotipi.