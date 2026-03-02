Dopo il suo successo a Sanremo, il cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera, ricordando di aver iniziato a giocare sulla fascia prima di dedicarsi alla musica. Ha parlato delle sfide del Napoli, citando fatica e salite ripide, e ha menzionato l’allenatore, commentando gli infortuni e definendolo un guerriero. Ha anche fatto un commento sulla sua scelta di cantare rispetto a giocare.

Se è vero, come dice Sal Da Vinci, che “le canzoni vengono consegnate alla vita come i figli”, chissà che non siano i tifosi del Napoli (e forse non solo) a impossessarsi di Per sempre sì, con cui il cantante ha vinto il Festival di Sanremo e farne un coro per gli azzurri. In fondo, non si parla d’amore e di fedeltà? E non dispiacerebbe certo a Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, nato a New York il 7 aprile del 1969 (il giorno dopo una sconfitta del Napoli con la Juventus: si viene al mondo soffrendo), cresciuto a Mergellina, figlio d’arte (il padre Mario è stato un leone della musica neomelodica), una carriera cominciata a 7 anni e passata anche attraverso le sceneggiate (“Si prendeva una canzone e ci si costruiva intorno una trama”, raccontava lui a Sanremo), i musical e il cinema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sal Da Vinci: "Giocavo sulla fascia ma è meglio cantare. Gli scudetti del Napoli? Fatica e ripide salite"

