Sandro Sabatini, giornalista di 'Mediaset', ha commentato la partita tra Cremonese e Milan, evidenziando che il risultato di 0-2 appare eccessivamente ampio rispetto a quanto mostrato in campo. La partita si è conclusa con questa differenza di gol, ma Sabatini ha espresso la sua opinione riguardo alla percezione del punteggio rispetto all'andamento della gara.

Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista di 'Mediaset' Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan contro la Cremonese. Nel video, il giornalista ha voluto analizzare la partita della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando le prestazioni di alcuni giocatori rossoneri. In particolare, Sabatini ha elogiato la retroguardia del Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole sul 2-0 rossonero a Cremona. LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan, altro errore sotto porta e difficoltà: Pulisic non è al top. Cosa fare? "Vittoria abbastanza sofferta e il 2-0 sembra un risultato troppo ampio per quello che si è visto in campo anche se la Cremonese è stata pericolosa solo una volta con la parata di Maignan sul colpo di testa di Luperto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini commenta Cremonese-Milan: “0-2 sembra un risultato troppo ampio per quello che si è visto”

Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo»Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la...

Milan, Borghi commenta: “Saelemaekers sempre troppo poco celebrato per quello che porta in campo”Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube della vittoria del Milan di...

Tutti gli aggiornamenti su Cremonese Milan.

Temi più discussi: Pressing: Cremonese-Milan Remix Video; Pellegatti: Milan politicamente conta zero. Sabatini: Protesta perfino l’Inter e…; Pressing: Ordine: Il problema del Milan è il centravanti Video; Sabatini evidenzia l'incompetenza degli arbitri italiani: Se Bartesaghi va a terra simulando come Bastoni lo annullano!.

Quando si gioca Cremonese - Milan?Serie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Cremonese-Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Sabatini è certo: Milan sempre più in Champions, la differenza con l’Inter c’èNel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così di Cremonese-Milan. Il suo commento: Una volta si diceva corto muso, invece qui tecnicamente è un 2-0 a Cremona e ... milannews.it

Cremonese-Milan, le pagelle dei rossoneri: Leao sbaglia troppo, Modric non si spegne mai - facebook.com facebook

Pagelle Cremonese- #Milan: Fofana, un mezzogiorno da Modric. Audero resiste quasi fino alla fine x.com