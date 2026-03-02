Rubio | Khamenei non era obiettivo Usa

Un rappresentante statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti non avevano come obiettivo il leader iraniano e non avevano intenzione di colpire la leadership iraniana. La precisazione è arrivata in risposta a commenti precedenti riguardanti le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. La comunicazione si concentra sulla volontà di chiarire che le operazioni non miravano specificamente a figure di spicco del governo iraniano.

“Il presidente degli Stati Uniti ha indicato che stavamo prendendo di mira l’apparato militare, le infrastrutture militari, e non il regime e non un cambio di regime. E ieri, quando ho avuto l’opportunità di parlare con il Segretario Rubio, ho posto quella domanda, ed è stato molto chiaro nella risposta: non abbiamo preso di mira Khamenei e non stavamo prendendo di mira la leadership iraniana”, ha specificato il deputato dell’Ohio Mike Turner, rispondendo alla CBSNews. La moglie della guida suprema iraniana Ali Khamenei, Mansoureh Khojasti Bagherzadeh, è morta a causa delle ferite riportate nell’attacco aereo lanciato lo scorso sabato da Stati Uniti e Israele a Teheran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

