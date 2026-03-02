Romina Carrisi, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di domenica 1 marzo, ha ufficializzato la fine della sua relazione con Stefano Rastelli. La rottura segna la conclusione di un legame importante da cui, poco più di un anno fa, è nato il piccolo Axel Lupo. Nonostante i tentativi di preservare l'unità familiare, l'attrice ha confessato con estrema franchezza che il rapporto è giunto al capolinea a causa di divergenze ormai insuperabili, mettendo fine a una storia che era nata sotto i riflettori televisivi. Durante l'intervista, Romina ha spiegato le ragioni profonde del distacco: "Non siamo riusciti... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Romina Carrisi: "Non amo più Stefano, siamo troppo incompatibili"

Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: “Non lo amo più come prima, troppo incompatibili”Ospite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell'amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo.

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si lasciano: addio dopo la nascita di Axel LupoLa figlia di Al Bano, Romina Carrisi, rivela a Verissimo la fine della relazione con il regista per mancanza di… La figlia di Al Bano, Romina...

Contenuti e approfondimenti su Romina Carrisi.

Temi più discussi: Romina Carrisi: È finito l'amore con il padre di mio figlio; Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: Non lo amo più come prima, troppo incompatibili; Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: Con il padre di Axel è finita, ma ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. La reazione di Romina Power; Romina Carrisi: Io e il padre di Axel ci siamo lasciati, troppe incompatibilità. Piango di notte per non farmi vedere da mio figlio.

Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: Non lo amo più come prima, troppo incompatibiliOspite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell'amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo ... fanpage.it

La figlia di Albano ospite a Verissimo ha annunciato la rottura col compagno, padre di suo figlio Axel LupoRomina Carrisi, ospite di Verissimo, ha annunciato la rottura col padre di suo figlio. La figlia di Albano e Romina: Siamo troppo incompatibili ... gazzetta.it

Romina Carrisi ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare un momento delicato della sua vita privata. Non trattiene le lacrime - facebook.com facebook