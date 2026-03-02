Roma via libera al nuovo stadio

La Roma ha ottenuto il via libera per la costruzione di un nuovo stadio, un progetto che rappresenta uno dei più grandi investimenti infrastrutturali della società negli ultimi anni. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna e capiente, destinata a cambiare il volto dell'area interessata. La decisione è stata ufficializzata dopo l’approvazione delle autorità competenti.

La Roma si prepara a voltare pagina con uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi della sua storia recente. È arrivato infatti il via libera per la realizzazione del nuovo stadio da circa 60mila posti, un impianto moderno destinato a diventare il cuore sportivo e identitario del club nei prossimi decenni. L'investimento previsto è imponente e testimonia la volontà della società di dotarsi di una struttura all'altezza delle grandi capitali europee. Non si tratta soltanto di un impianto sportivo, ma di un intervento urbanistico destinato ad avere un impatto significativo sul territorio, sull'economia locale e sulla proiezione internazionale del club.