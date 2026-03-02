Roma tassa Ztl per auto elettriche fa discutere | le associazioni promettono battaglia

A Roma, l’introduzione di una tassa sulla Ztl per le auto elettriche ha suscitato reazioni contrastanti. L’assessore alla Mobilità del I Municipio ha commentato le polemiche, che sono state sollevate dall’approvazione in Giunta di questa misura. Le associazioni si sono impegnate a organizzare una risposta per opporsi alla decisione. La questione riguarda il cambiamento del regolamento attualmente in vigore.

Adriano Labbucci, assessore alla Mobilità del I Municipio di Roma, risponde alle polemiche sollevate dall’approvazione in Giunta dell’introduzione di una tassa per l’ingresso nella Ztl delle auto elettriche, oggi gratuito. Una misura che si accompagna anche alla introduzione del pagamento dei parcheggi nelle strisce blu per le auto ibride. “La Ztl ha uno spazio fisico e su quello dobbiamo intervenire. La auto elettriche risolvono il problema ambientale sicuramente ma non certo quello fisico. I mezzi a trazione elettrica sono aumentati negli ultimi 3 anni da 21 mila a 75 mila ed è evidente che la Ztl non può sopportare questo abnorme accesso di mezzi”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

