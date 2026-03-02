Roma la strada record di multe | qui gli automobilisti finiscono multati anche 13 volte e spesso senza accorgersene

A Roma, una strada si distingue per il numero di multe elevate agli automobilisti: in alcuni casi, vengono multati fino a 13 volte senza rendersi conto. La strada in questione è nota per essere il luogo dove si registrano le sanzioni più frequenti, rendendo difficile la guida e spesso sorprendendo chi la percorre. Questa strada si trova nel centro della città e attira molte segnalazioni di automobilisti multati ripetutamente.

Guidare a Roma è già una sfida, ma c'è una strada "trappola" dove piovono multe a ritmo di record: c'è chi ne ha prese 13. Tutti sappiamo che guidare a Roma certe volte è una vera e propria sfida ma c'è un tratto della Capitale che è di sicuro la strada che detiene un record: è quella dove si comminano più multe. Un normale tragitto si trasforma spesso in una vera e propria lotteria di verbali, dato che molti automobilisti vengono sanzionati senza nemmeno accorgersene. Anche perché non si tratta di una sosta in doppia fila o magari di una distrazione al semaforo, ma di un accumulo quasi compulsivo di multe prese a ripetizione. Tanto che c'è addirittura chi è stato multato 13 volte.

Como, parcheggio a pagamento: rimozioni improvvise e multe salate per gli ignari automobilisti.Parcheggio a Como, Disagi e Costi Salati: Una Mattinata di Frustrazione per gli Automobilisti Como è stata teatro di una mattinata di disagi per...

