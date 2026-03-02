Roma-Juventus 3-3 Ndicka in conferenza stampa | Andiamo a Genova arrabbiati

Dopo il pareggio 3-3 tra Roma e Juventus, il difensore giallorosso Ndicka ha partecipato alla conferenza stampa post partita. Durante l'incontro ha dichiarato che la squadra si recherà a Genova arrabbiata, commentando l’esito della partita. La gara si è conclusa con un punteggio che ha lasciato entrambe le squadre insoddisfatte.

Si è ormai chiuso il match tra Roma e Juventus. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato il giocatore giallorosso Ndicka. Queste le sue parole: "Si può fare sempre meglio. Lavoriamo sempre per fare meglio poi è vero che abbiamo preso diversi gol, ma ne stiamo facendo anche tanti. Meritare la Champions League non lo so questo si vedrà alla fine della stagione. Gol? Abbiamo lavorato molto sotto questo aspetto così posso aiutare la squadra anche dal punto di vista offensivo. Andiamo a Genoa tutti arrabbiati, questo è chiaro.

