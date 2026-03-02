Roma Juve 3-3 | siamo pronti allo sprint finale anche grazie… alla panchina! | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

La partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un risultato di 3-3, offrendo un finale ricco di emozioni. Paolo Rossi ha commentato il post partita, evidenziando gli aspetti della gara e la prestazione delle squadre. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le squadre in campo, con momenti di intensità che hanno coinvolto entrambi i team.