Roma Juve 3-3 | siamo pronti allo sprint finale anche grazie… alla panchina! | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi
La partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un risultato di 3-3, offrendo un finale ricco di emozioni. Paolo Rossi ha commentato il post partita, evidenziando gli aspetti della gara e la prestazione delle squadre. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le squadre in campo, con momenti di intensità che hanno coinvolto entrambi i team.
Roma Juve 3-3: siamo PRONTI allo SPRINT finale, anche grazie... alla PANCHINA!
