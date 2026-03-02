Roma-Juve 3-3 | Gatti gela l’Olimpico al 95? Spalletti resuscita nel finale
Nella serata di ieri, l’Olimpico ha ospitato la partita tra Roma e Juventus, terminata con un punteggio di 3-3. Al 95°, Gatti ha segnato un gol che ha sorpreso i presenti, mentre Spalletti ha orchestrato un recupero nel finale, portando la squadra a sfiorare il risultato pieno. La sfida ha visto diverse fasi di intensità e momenti decisivi sul campo.
Wesley e Malen illudono Gasperini, ma la Juventus reagisce di nervi: il pareggio che cambia la corsa Champions. Nella serata di ieri, il terreno di gioco dell'Olimpico è stato teatro di un'epopea calcistica che riscrive le gerarchie emotive della Serie A 202526. In un match valido per la 27ª giornata, la Juventus di Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta di possedere un'anima refrattaria alla sconfitta, strappando un 3-3 insperato contro una Roma che aveva accarezzato la fuga definitiva verso l'Europa che conta. A pochi secondi...
La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre.
Roma-Juventus 3-3: video, gol e highlightsIl 3-3 in rimonta ottenuto all'Olimpico contro la Roma, lascia intatte le speranze di rincorsa alla Champions da parte della Juve che resta a -4 dai giallorossi. L'equilibrio del primo tempo viene rot ... sport.sky.it
