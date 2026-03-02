Roma-Juve 3-3 | Gatti gela l’Olimpico al 95? Spalletti resuscita nel finale

Nella serata di ieri, l’Olimpico ha ospitato la partita tra Roma e Juventus, terminata con un punteggio di 3-3. Al 95°, Gatti ha segnato un gol che ha sorpreso i presenti, mentre Spalletti ha orchestrato un recupero nel finale, portando la squadra a sfiorare il risultato pieno. La sfida ha visto diverse fasi di intensità e momenti decisivi sul campo.