Roma | auto elettriche pagheranno 1.000 euro per entrare nel centro

A partire da lunedì 2 marzo 2026, le auto elettriche che entreranno nel centro storico di Roma dovranno pagare una tassa di 1.000 euro. La misura riguarda i veicoli che circolano nell’area centrale della città e si applica a tutte le auto elettriche, indipendentemente dalla loro provenienza. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale e avrà effetto dalla data stabilita.

Da lunedì 2 marzo 2026, Roma introduce una nuova regolamentazione per le auto elettriche nel centro storico. Dal 1 luglio 2026, queste vetture dovranno pagare per accedere alle zone a traffico limitato, segnando la fine di un regime di agevolazioni che aveva favorito la mobilità elettrica negli ultimi anni. Il Campidoglio ha approvato un permesso annuale a pagamento, con costi che variano tra i 500 e i 1.000 euro, a seconda della categoria. La decisione risponde a una crescita esponenziale delle immatricolazioni, che ha portato a circa 75.000 autorizzazioni per auto elettriche, rendendo il traffico nel centro una sfida quotidiana. Le auto elettriche sono già il tipo di veicolo privato che effettua più transiti nel centro storico, dopo i mezzi del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu Ztl Roma, stretta sulle auto elettriche: pass da 1.000 euro all'anno per l'accesso nel centroStop all'ingresso gratuito per le auto elettriche nella Ztl Centro Storico di Roma: l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio... Ztl centro di Roma, stop al libero accesso delle elettriche: pass da 1.000 euro l’annoRoma, 12 febbraio 2026 – L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno poi sottoposti all’esame... Contenuti e approfondimenti su Roma. Temi più discussi: Ztl a Roma, è ufficiale: dal primo luglio pagheranno anche le auto elettriche; Roma, addio alla gratuità, Ztl a pagamento anche per le auto elettriche; Auto elettriche in Ztl a Roma, ora è ufficiale: dal 1° luglio 2026 pagheranno la metà del permesso; ZTL Roma, stop alle elettriche gratis dal 1° luglio 2026. Roma, confermata stretta alla ZTL. Pagano anche le auto elettricheDa luglio stop all’ingresso gratuito nelle ZTL romana. Il permesso annuale per le elettriche costerà la metà rispetto alle auto a benzina e diesel, restano esenzioni per residenti e servizi pubblici ... dmove.it Pass ZTL Roma, batosta per tutti dal 1° luglio 2026: tariffa piena per diesel e benzina, elettriche al 50%Magazine Quotazioni Riproduci il Successivo Duplice batosta per chi circola nelle ZTL di Roma in auto: una per le auto elettriche e un’altra per le termiche. La Giunta ha appena approvato l’introduzio ... quattroruote.it Roma, chi erano Giovanni Battista Ardovini, la moglie Patrizia e il figlio Alessio: la famiglia uccisa da un'auto in fuga. Il giovane era appena guarito da una malattia - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Oggi e domani lavori notturni nel traforo Umberto I. Trasporto pubblico, prevista dalle 22 una deviazione di percorso per la linea 71 che salterà temporaneamente sei fermate x.com