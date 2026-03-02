Roccasecca festeggia S Tommaso

Roccasecca si appresta a celebrare San Tommaso d’Aquino, in occasione degli ottocento e uno anni dalla nascita del santo. La comunità parteciperà a varie iniziative, tra cui le tradizionali cerimonie religiose e alcune manifestazioni civili. Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle usanze locali, coinvolgendo cittadini e visitatori. La festa rappresenta un momento di incontro per la comunità e gli amanti della figura di San Tommaso.

Roccasecca si prepara a celebrare San Tommaso d'Aquino, a ottocento e uno anni dalla nascita. Alle tradizionali cerimonie religiose si affiancheranno le consuete manifestazioni civili. Si parte il 6 marzo, alle ore 9,00, con una iniziativa promossa dal locale istituto comprensivo: gli studenti, in abito medievale, illustreranno la vita e il pensiero del Dottore Angelico lungo i pannelli della Via della Filosofia Tomistica. Al termine il sindaco Sacco consegnerà a ciascuno di loro l'attestato di narratore del...

