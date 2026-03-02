Rocca in auto con la primaria più giovane d' Italia | la star di Tik Tok arruolata per spiegare la Sanità

Da romatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione e Minerva Salute sono stati visti in auto mentre discutevano di Sanità. Accanto a loro c'era la primaria più giovane d'Italia, nota come star di Tik Tok, impegnata a spiegare questioni sanitarie. La scena si è svolta durante un momento informale, senza altre persone presenti. Le immagini mostrano un confronto diretto tra le parti coinvolte.

Minerva Salute e il presidente della Regione, Francesco Rocca, in auto insieme a discutere di Sanità. Il format ricorda un po’ il celebre “Carpool karaoke”, ma invece di cantare canzoni si parla di case della comunità e fascicolo sanitario elettronico e, al posto di celebrità che cambiano in ogni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

