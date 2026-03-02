Rivoluzione Ztl e guerra ai furbetti in arrivo nuove telecamere

Nell'ambito di una nuova strategia per la gestione del traffico, sono in arrivo telecamere aggiuntive per controllare l'accesso al centro storico. L'assessore alla mobilità ha annunciato che le nuove telecamere saranno installate per rafforzare i controlli contro chi viola le regole di ingresso e di carico e scarico. La decisione è stata comunicata durante un question time in consiglio comunale.