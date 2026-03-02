Rivoluzione Ztl e guerra ai furbetti in arrivo nuove telecamere
Nell'ambito di una nuova strategia per la gestione del traffico, sono in arrivo telecamere aggiuntive per controllare l'accesso al centro storico. L'assessore alla mobilità ha annunciato che le nuove telecamere saranno installate per rafforzare i controlli contro chi viola le regole di ingresso e di carico e scarico. La decisione è stata comunicata durante un question time in consiglio comunale.
Centro storico ancora più blindato per auto e mezzi per carico e scarico merci. Quest'oggi l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, a margine di un question time presentato dal consigliere Marco Semplici (lista Funaro Sindaca), ha chiarito quali saranno i prossimi passi dell'amministrazione su. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Trento dichiara guerra ai furbetti della spazzatura: in arrivo nuove fototrappole
Leggi anche: Roma dice stop ai vantaggi: ZTL e parcheggi a pagamento anche per auto elettriche e ibride. Nuove regole in arrivo.
Una raccolta di contenuti su Rivoluzione Ztl.
Argomenti discussi: Permessi auto per disabili, contrassegno spedito a casa e Ztl senza burocrazia: tutte le novità.
Rivoluzione Ztl e guerra ai furbetti, in arrivo nuove telecamereGià effettuate le analisi sui punti di installazione, dopo la procedura di gara la definizione delle tempistiche ... firenzetoday.it
A Vigevano la rivoluzione Ztl è rimandata: arrivano solo delle piccole modifiche antimulteVigevano (Pavia), 16 dicembre 2025 – Nessuna rivoluzione ma qualche aggiustamento. È questo il futuro immediato della zona a traffico limitato di Vigevano che tanto ha fatto discutere in passato per ... ilgiorno.it