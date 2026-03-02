La puntata di AEW Collision del 28 febbraio 2026 ha visto diversi incontri tra i wrestler, con alcuni match che hanno concluso in vittorie e sconfitte significative. Durante la serata sono stati annunciati gli sviluppi delle storyline principali e sono stati presentati momenti che preparano il terreno per il prossimo evento Revolution. La trasmissione ha mostrato anche interventi e confronti tra i protagonisti della federazione.

La puntata di Collision del 28 febbraio 2026 ha offerto incontri di alto livello e esiti chiave che indirizzano le storyline verso l’imminente Revolution. I protagonisti hanno ottenuto vittorie rilevanti in confronti di rilievo, delineando le direzioni per gli appuntamenti futuri. In un confronto di grande competitività, Death Riders hanno prevalso su Don Callis Family. I componenti sono stati PAC, Wheeler Yuta, Daniel Garcia e Claudio Castagnoli contro Rocky Romero, Trent Beretta, Josh Alexander e Lance Archer. Don Callis Family ha superato Top Flight (Dante Martin e Darius Martin). Kris Statlander e Thunder Rosa hanno avuto la meglio su Sisters of Sin (Julia Hart e Skye Blue). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Risultati e highlights di AEW Collision del 28 febbraio 2026

