Rinnovi per Prepeli? Bertans e ? nel basket di Dubai

Dubai Basketball ha annunciato il rinnovo dei contratti di Prepeli, Bertans e di un terzo giocatore, consolidando così la composizione della prima squadra. I rinnovi sono stati ufficializzati in vista di una nuova stagione. La società ha comunicato la conferma del legame con questi atleti, senza indicare ulteriori dettagli sui termini dei contratti.

Dubai Basketball ha ufficialmente confermato il rinnovo dei contratti di tre pilastri della prima squadra, rafforzando una base identitaria e tecnica in vista delle prossime sfide europee. I tre giocatori sono arrivati prima della stagione inaugurale 202425 e continueranno a far parte del roster, guidando lo sviluppo della franchigia nelle competizioni continentali. Il guardia slovena, capitano e punto di riferimento, è stato indicato dal club come volto identitario fin dal primo giorno. Con 73 presenze dal debutto, ha guidato con continuità lo sviluppo del progetto, offrendo leadership sia in campo sia nel lavoro quotidiano. La sua esperienza ha facilitato l'integrazione di nuovi innesti e ha contribuito a definire la cultura di squadra, mantenendo alta l'asticella tattica e competitiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

