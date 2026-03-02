Rimini 45 barche su un campo agricolo | sigilli della Finanza al rimessaggio abusivo

Rimini, il 2 marzo 2026 – I finanzieri della Stazione navale di Rimini hanno posto i sigilli a 45 imbarcazioni stoccate su un terreno agricolo senza autorizzazioni. Le barche erano state rimessate in modo abusivo, occupando un'area destinata ad usi agricoli. L’operazione si è conclusa con il sequestro delle imbarcazioni e l’apposizione dei sigilli.

Rimini, 2 marzo 2026 - I finanzieri della Stazione navale della Guardia di Finanza di Rimini hanno scoperto e sequestrato un'attività di rimessaggio nautico abusivo dove c'erano 45 natanti, di cui otto gommoni su rimorchi, cavalletti e invasi nautici per "massimizzare la capienza dell'area e aumentare la rendita dell'attività abusiva". I controlli sono partiti dopo aver notato una continua movimentazione di imbarcazioni dal rimessaggio e le indagini hanno appurato che l'area di 1.800 metri quadrati da catasto era destinata a uso agricolo e seminativo. Dunque, aggiunge la Gdf, il responsabile, "oltre alle violazioni di natura amministrativa, aveva messo in atto un cambio di destinazione d'uso del terreno e aveva realizzato un immobile in assenza delle autorizzazioni edilizie necessarie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

