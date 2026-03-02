Riforma berlusconiana che ha come padre nobile Licio Gelli | Travaglio presenta Perché No – Guida al referendum

In un nuovo libro, un giornalista analizza la riforma considerata berlusconiana, attribuendole come figura di spicco Licio Gelli. Durante le interviste, Maurizio Gelli ha dichiarato che si attuino le idee del padre, confermando un collegamento tra la riforma e le posizioni di Gelli. Il testo si concentra sulla presentazione di queste affermazioni e sulle dichiarazioni di Maurizio Gelli.

“Questa è una riforma berlusconiana che ha come padre nobile Licio Gelli. Noi abbiamo intervistato suo figlio, Maurizio, che molto onestamente ha detto che era ora che finalmente attuassero le idee di papà. Quando Licio Gelli era ancora in vita, mi diede un’intervista ai tempi della Bicamerale, mi disse “Dovrebbero pagarmi il copyright“, perché, diceva, a poco a poco arriviamo a quello che ho sempre detto io e cioè che bisogna separare le carriere. Naturalmente Gelli era molto più onesto di questi qua; e quindi diceva bisogna separare le carriere per mettere il pm sotto l’esecutivo“. A sottolinearlo il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presentando a Roma il libro “Perché No. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

