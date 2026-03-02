Rifiuti elettronici aziendali | In Italia raccolta in ritardo

In Italia, la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali, conosciuti come RAEE, si svolge con molte settimane di ritardo rispetto ai programmi previsti. Le autorità competenti segnalano che le operazioni di smaltimento di questi rifiuti non rispettano le scadenze stabilite, creando un divario tra le quantità prodotte e quelle effettivamente raccolte. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti elettronici nel paese.

LA RACCOLTA dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali) professionali in Italia è gravemente in ritardo. A denunciarlo è Erion Professional – il Consorzio del Sistema Erion che rappresenta attualmente oltre 890 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica – dedicato alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali, come grandi stampanti, apparecchiature per la climatizzazione, dispositivi medicali, banchi frigo, apparecchiature per la lavorazione alimentare, distributori automatici, lavatrici industriali, macchinari produttivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

