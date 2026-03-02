Rientro imminente per Jayson Tatum nei Boston Celtics

I Boston Celtics si preparano a rivedere in campo Jayson Tatum, assente dall’ultimo 12 maggio a causa di una rottura del tendine d’Achille. La squadra sta monitorando attentamente le sue condizioni con l’obiettivo di riaccoglierlo nel roster nelle prossime settimane. Tatum non ha ancora giocato da quando ha subito l’infortunio e il suo ritorno è atteso come un possibile passo importante per i Celtics.

i boston celtics puntano al possibile rientro di jayson tatum, assente dallo scorso 12 maggio per una rottura del tendine d'aachille. secondo quanto riportato da una nota voce del panorama cestistico, il ritorno potrebbe verificarsi durante la partita contro i dallas mavericks, prevista nella notte italiana tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. da settimane tatum sta partecipando a scrimmage cinque contro cinque in allenamento, e i segnali fin qui raccolti indicano una progressiva ripresa che potrebbe portarlo in campo per un impegno ufficiale nei prossimi giorni. la possibile riattivazione avviene in una fase della stagione in cui la squadra guarda con attenzione alla gestione del recupero.