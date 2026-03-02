Rientrati in Italia i primi 127 italiani dall’Oman | tra loro anche la famiglia di Crosetto

I primi 127 italiani tornati dall’Oman sono sbarcati a Fiumicino, tra loro anche la famiglia di Crosetto. L’aereo, proveniente dal Medioriente, ha fatto ingresso in Italia dopo essere decollato dai paesi coinvolti nel conflitto. Le autorità italiane hanno accolto i passeggeri che hanno lasciato la regione in queste ore. La maggior parte dei rientranti ha riferito di aver lasciato i propri paesi senza incidenti.

Nelle prossime ore partiranno anche i 200 studenti minorenni e sono previsti rientri anche di altri italiani. A Fiumicino è arrivato il primo aereo con a bordo gli italiani che erano bloccati in Medioriente dopo lo scoppio del conflitto d'area. Il volo con charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o transitati, con assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate, dagli Emirati Arabi all'Oman, è arrivato all'aeroporto dalle 21.26. Si tratta di un volo Boeing 737 di Oman Air. Tra loro c'erano anche la moglie del ministro Crosetto con i figli, che erano rimasti in Oman dopo il rientro del ministro con il volo di Stato.