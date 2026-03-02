Ridateci Salvini al Viminale La Lega Puglia lancia il vice premier per il dopo Piantedosi

Il direttivo regionale della Lega Puglia si è riunito a Bari sabato 28 febbraio e ha espressamente chiesto il ritorno di Salvini al Viminale. La riunione ha evidenziato un orientamento chiaro verso una possibile sostituzione del ministro Piantedosi, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di questa eventuale modifica politica. La richiesta è stata presentata come una presa di posizione ufficiale del partito a livello regionale.

Il direttivo regionale della Lega Puglia, riunitosi sabato 28 febbraio a Bari, ha tracciato una linea politica netta che sembra guardare già al post-Piantedosi. Al centro del dibattito, una mozione approvata all'unanimità che esprime un desiderio chiaro: riportare Matteo Salvini alla guida del Viminale. Nonostante l'attuale Ministro Piantedosi sia tecnicamente in quota Lega, il partito pugliese preme per un ritorno politico del proprio leader in via Panisperna. La mozione sottolinea i risultati