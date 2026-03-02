Riconoscersi dirsi proteggersi | il senso psicologico del coming out

Il coming out è prima di tutto un percorso interno in cui una persona riconosce e accetta le proprie emozioni e identità. Non si tratta solo di condividere con gli altri, ma di un processo che avviene nel silenzio, spesso in modo non lineare. È un momento di consapevolezza personale che precede qualsiasi comunicazione esterna.

Prima di essere un gesto verso l’esterno, il coming out è un’esperienza interna. È il momento, spesso silenzioso e non lineare, in cui una persona inizia a riconoscere ciò che sente come parte legittima di sé. Non è una scoperta improvvisa, ma un processo che prende forma nel tempo: attraverso sensazioni, domande, attrazioni, affetti che chiedono spazio e significato. Riconoscersi significa iniziare a sentire che ciò che si prova ha diritto di esistere. Ma questo processo non avviene nel vuoto: prende forma dentro una storia, dentro relazioni significative, dentro un contesto culturale che può accogliere oppure respingere. È per questo che il coming out non è solo un atto comunicativo, ma un passaggio profondamente psicologico e relazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

