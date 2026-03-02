Riconferma della Presidenza Provinciale | Bruno Negrini guiderà ancora l’associazione

Bruno Negrini è stato riconfermato come Presidente Provinciale dell’associazione, ricevendo il supporto dei soci per un altro mandato. La sua elezione è avvenuta durante l’ultima assemblea, che ha confermato la sua figura alla guida dell’organizzazione. La decisione è stata presa all’unanimità dai partecipanti, che hanno espresso la volontà di proseguire con la stessa leadership.

Bruno Negrini è stato riconfermato Presidente Provinciale dell’associazione, ricevendo nuovamente la fiducia dei soci per continuare il percorso iniziato nel 2018. Insieme a Negrini, sono stati riconfermati anche Ivano Ghezzi nel ruolo di Vicepresidente, Matteo Gualandris come Tesoriere e Sofia Capelli alla guida del Gruppo Giovani. Sara De Palma è stata nominata nuovamente Segretario. Sono stati eletti come Revisori dei Conti Giacomina Carminati, Giuseppe Giustranti e Fabrizio Spreafico. La Commissione di Conciliazione sarà composta da Ivano Ghezzi, Cristiano Angioletti e Gianfranco Beltrami. Per quanto riguarda il livello regionale, i Consiglieri saranno Sofia Capelli, Marta Carissimi, Matteo Gualandris, Andrea Ortisi e Gian Carlo Serra, mentre tra i Consiglieri Nazionali figurano Cristiano Angioletti e Nicoletta Pesenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bernardo Sofia, numero uno della Cna Abruzzo, eletto nella presidenza nazionale dell'associazione di categoriaBernardo Sofia, presidente della Cna Abruzzo, è stato eletto nella nuova presidenza nazionale dell'associazione di categoria.

Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura: Tommaso Battaglini riconfermato alla presidenzaL'avvocato agropolese Tommaso Battaglini, 53 anni, è stato riconfermato alla presidenzanazionale dell’Associazione S.

