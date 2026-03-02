Riciclaggio in Sicilia quasi 74 milioni di euro nel 2025 | Il digitale è la nuova frontiera

Nel 2025, in Sicilia sono stati stimati quasi 74 milioni di euro riciclati, mentre in tutto il Sud Italia sono stati accertati tredici miliardi di euro di capitali riciclati negli ultimi quindici anni. L’attenzione si concentra sul ruolo crescente delle piattaforme digitali nel facilitare queste operazioni illecite, evidenziando come il fenomeno sia ormai strutturato e diffuso nel territorio.

Tredici miliardi di euro riciclati e accertati nel Sud Italia nell’arco di quindici anni raccontano una verità ormai evidente: il riciclaggio non è un fenomeno episodico. E nel 2025 sono quasi 74 i milioni di euro individuati in Sicilia, mentre un po’ dovunque cresce la quota che transita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Nel 2025 dalla Fondazione quasi 10 milioni di euro investiti sul territorio piacentinoÈ ancora una volta un contributo di rilievo, a favore della comunità, quello che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha assicurato al territorio... Salerno, quasi 8 milioni di euro di multe nel 2025: 65mila verbali in un annoNel 2025 il capoluogo salernitano ha registrato numeri molto alti sul fronte delle infrazioni stradali, con un “conto” complessivo che sfiora gli 8... Tutti gli aggiornamenti su Riciclaggio. Argomenti discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up. Eurispes: Oltre 100.000 imprese infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020Il riciclaggio in Italia vale almeno l’1,5-2% del Pil, pari a circa 40 miliardi di euro l’anno ... adnkronos.com Il riciclaggio adesso si fa anche in Borsa con la tecnica degli scambi ultravelociIl riciclaggio diventa sempre più sofisticato e approda in Borsa dove la criminalità organizzata riesce a ripulire il denaro proveniente da attività illecite. Con scambi ultraveloci operati da algor ... msn.com